Карелия вошла в тройку лидеров на Северо-Западе по популярности отдыха в санаториях в 2021 году

В санаториях Карелии отдых в 2021 году обошелся в среднем в 4160 рублей в сутки за проживание, питание и лечение

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных российских регионов для отдыха и лечения в санаториях в 2021 году. По данным портала, первую пятерку на Северо-Западе РФ составили Санкт-Петербург (4195 рублей в сутки), Калининградская область (4230 рублей), Карелия (4160 рублей), Ленинградская область (3980 рублей) и Мурманская область (3395 рублей).

Дешевле всего в СЗФО санаторный отдых в 2021 году обошелся в Ненецком АО - 2710 рублей.

Первую тройку популярности санаторно-курортного отдыха в России в 2021 году возглавили санатории Краснодарского края, Крыма и Ставрополья, где отдыхающие в среднем платили 4 350, 4 185 и 4 490 рублей в сутки соответственно.

Рейтинг составлен по данным анализа популярности отдыха в санаториях России в 2021 году.

Ранее сообщалось, деревня Сямозеро в Карелии попала в топ-10 самых популярных деревень для отдыха.