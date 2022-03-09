Карельские каратисты одержали победы на Чемпионате и Первенстве мира

В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В успех нашей страны внесли вклад карельские спортсмены, входящие в национальную сборную, сообщили Минобразования и спорта Карелии.

В Суздале завершились Чемпионат и Первенство Мира по всестилевому каратэ. В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В успех нашей страны внесли вклад карельские спортсмены, входящие в национальную сборную.

Медали разыграли между собой каратисты России, Кубы, Камеруна, Анголы, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и Белоруссии. Сильнейшие спортсмены мира соревновались в трех дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.

В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В успех нашей страны внесли вклад карельские спортсмены, входящие в национальную сборную.

Виктория Вовк заняла 1 место в категории СЗ ката соло среди женщин и стала двукратной чемпионкой мира. Людмила Мартынович завоевала в этой же категории бронзу.

На Первенстве мира Григорий Романенко стал лучшим в категории ОК ката ренгокай среди юниоров 16-17 лет, а Иван Сторожев занял второе место.

Станислав Мишкевич завоевал золото в категории СЗ ката-соло среди юношей 14-15 лет.

Кроме того, Григория Романенко прошел в финал Чемпионата мира в категории ОК ката ренгокай среди мужчин и занял четвертое место. Нашему спортсмену 16 лет, но он уже составил серьезную конкуренцию в соревнованиях среди взрослых.