890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости
Сегодня 11:24
Замглавы Минпромторга объяснил перебои в поставках сахара
Сегодня 07:15

Карельские каратисты одержали победы на Чемпионате и Первенстве мира

Новости. Спорт
18:00, 14 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В успех нашей страны внесли вклад карельские спортсмены, входящие в национальную сборную, сообщили Минобразования и спорта Карелии.

В Суздале завершились Чемпионат и Первенство Мира по всестилевому каратэ. В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В успех нашей страны внесли вклад карельские спортсмены, входящие в национальную сборную.

Медали разыграли между собой каратисты России, Кубы, Камеруна, Анголы, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и Белоруссии. Сильнейшие спортсмены мира соревновались в трех дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.

В общекомандном зачете Россия заняла первое место. В успех нашей страны внесли вклад карельские спортсмены, входящие в национальную сборную.

Виктория Вовк заняла 1 место в категории СЗ ката соло среди женщин и стала двукратной чемпионкой мира. Людмила Мартынович завоевала в этой же категории бронзу.

На Первенстве мира Григорий Романенко стал лучшим в категории ОК ката ренгокай среди юниоров 16-17 лет, а Иван Сторожев занял второе место.

Станислав Мишкевич завоевал золото в категории СЗ ката-соло среди юношей 14-15 лет.

Кроме того, Григория Романенко прошел в финал Чемпионата мира в категории ОК ката ренгокай среди мужчин и занял четвертое место. Нашему спортсмену 16 лет, но он уже составил серьезную конкуренцию в соревнованиях среди взрослых.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
Сегодня 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»