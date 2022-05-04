Клещи покусали 22 жителя Петрозаводска за праздничные дни

За длинные выходные в Больницу скорой медицинской помощи столицы Карелии обратились 506 человек.

О работе экстренных служб Петрозаводска в праздничные дни рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«С 7 по 10 мая в БСМП обратились 506 человек, из них госпитализировано — 147, остальным оказана медицинская помощь и даны рекомендации, — пишет министр на своей странице в соцсети. — Специалисты петрозаводского травмпункта приняли 228 пациентов, при этом 22 человека обратились по поводу присасывания клещей. На петрозаводскую станцию скорой помощи поступило 1032 вызова».

Ранее сообщалось, за неделю в медицинские учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 28 человек