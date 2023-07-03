Книга карельского издательства заняла первое место на межрегиональном конкурсе

Книга «Пётр – знаменитый царь» карельского издательства "Периодика" стала лауреатом конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского».

В Ижевске 23 мая прошла церемония награждения победителей IV Межрегионального фестиваля-конкурса «Книга года на родине П. И. Чайковского», рассказали на сайте Национальной библиотеки Удмуртской республики. Конкурс был учрежден Министерством культуры, Министерством национальной политики и Агентством печати и массовых коммуникаций УР.

Карельское издательство «Периодика» с книгой «Пётр — знаменитый царь» стало обладателем диплома лауреата I степени в номинации «Лучшее издание на языках народов России».

Составила книгу кандидат филологических наук Валентина Миронова, проиллюстрировала художница Лидия Жукова. Как отметили в паблике издательства, книгу «Пётр — знаменитый царь» выпустили в прошлом году к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.