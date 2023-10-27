«Корд» в ближайшее время принесет снег в Петрозаводск

Петрозаводчан предупредили о начале снегопада уже вечером 31 октября.

Новыю порцию снега принесет в Карелию циклон «Корд». Об этом жителей республики предупредили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Циклон будет идти с юга на север, поэтому в южных районах осадки начнутся раньше.

«В Прионежском, Пудожском, Пряжинском, Питкярантском, Лахденпохском, Сортавальском, Суоярвском и Кондопожском районах ожидается снег, временами сильный, мокрый снег, затем ледяной дождь, затем просто дождь», — написали в паблике.

В Олонецком все начнется с мокрого снега. Начиная с Медвежьегорского района и севернее осадки будут идти только в виде снега или мокрого снега.

В Петрозаводске снег начнет идти уже сегодня вечером, 31 октября. Ночью снегопад продолжится — снежный покров увеличится до 5-10 см, а 1 ноября начнется ледяной дождь, который перейдет в обычный дождь.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили о сильных снегопадах, которые начнутся в Карелии в середине недели.