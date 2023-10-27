Новый снегопад готов обрушиться на Карелию

Синоптики предупредили о приближении непогоды в самые ближайшие дни.

Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, в середине недели, 1–2 ноября, в республику придет очередной атлантический циклон с большим количеством осадков. Больше всего достанется южным и центральным районам республики.

Ожидаются снег, мокрый снег, на юге переходящие в ледяной дождь и просто дождь. Обстановка на дорогах будет сложной из-за снежного наката и гололедицы, возможны метели, задует ветер восточных направлений.

В ЦГМС предупредили, что количество осадков в первый ноябрьский день может достигнуть 25-30 мм, что составит половину месячной нормы.

Температура воздуха в ночь на среду на юге республики составит 0, -5°С, на севере -6, -10°С, днем от +3°С на юге до -3 °С на севере Карелии. В течение суток 2 ноября температура будет колебаться от -4°С до +1°С.