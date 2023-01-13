Корпоративная карта из Карелии порадовала жителя Вологды на 155 тысяч рублей

Житель Вологодской области нашел на улице банковскую карту, с которой приехал отовариваться представитель магазина из Карелии.

В полицию Беломорска поступило сообщение от директора торговой организации. Она обнаружила, что с корпоративной карты исчезли деньги, рассказали в МВД Карелии.

По словам женщины, банковская карта была вверена водителю, который отправился за товаром в Вологду. Спустя время ей стали поступать уведомления о списании средств. Когда сумма превысила 155 тысяч рублей, она решила позвонить работнику и прояснить ситуацию. Тут мужчина обнаружил, что карту обронил — счёт был немедленно заблокирован.

Выехав в служебную командировку, сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже. Под подозрением оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражи.

Мужчина признался, что банковскую карту, на оборотной стороне которой был написан пин-код, нашел на улице. Он тут же отправился в магазин, купил продукты и спиртное, а затем решил проверить состояние счёта. Увидев сумму, очень обрадовался, и продолжил тратить деньги, пока доступ к ним не был закрыт.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске мужчина нашел банковскую карту на улице и пошел по магазинам.