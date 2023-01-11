В Петрозаводске мужчина нашел банковскую карту на улице и пошел по магазинам

Сообщение о списывании средств с карты помогло петрозаводчанке вовремя остановить любителя шопинга за чужой счет.

В полицию поступило заявление от 29-летней жительницы Петрозаводска. С её банковского счёта были незаконно списаны чуть менее 1000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала полицейским, что на её телефон неожиданно поступило сообщение о списании средств в счёт покупки в одном из продуктовых магазинов. Она проверила наличие своей банковской карты, не нашла её и быстро заблокировала счёт.

Полицейские установили, что к краже причастен 37-летний горожанин. Он признался, что нашёл чужую банковскую карту на улице и тут же отправился в магазин за продуктами. Затем мужчина попытался расплатиться и в другом заведении, но не смог.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, жительница Карелии после удачной находки оказалась в суде.