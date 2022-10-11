Жительница Карелии после удачной находки оказалась в суде

Кемлянка по пути в аптеку нашла чужую карту и стала фигуранткой уголовного дела.

Прокуратура Кемского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении жительницы района, подозреваемой в краже с банковского счета.

Как было установлено, горожанка пошла в аптеку и нашла на тротуаре чужую банковскую карту. В результате она расплатилась в аптеке этой картой с помощью бесконтактной оплаты.

Затем она отправилась в магазин и купила на карту еще и продукты.

Больше купить она ничего не смогла — владелец карты, которому на телефон начали приходить уведомления об оплате, заблокировал ее. Всего кемлянка потратила более тысячи рублей.

Полицейские нашли злоумышленницу, а суд приговорил ранее не имевшую проблем с законом женщину в 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком также в полтора года. При этом осужденная не сможет менять место жительства, не уведомив об этом правоохранителей.

Приговор суда не вступил в законную силу.