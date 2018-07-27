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Новости. Политика
12:08, 27 Июля 2018

КПРФ проведет в субботу в Петрозаводске митинг против повышения пенсионного возраста

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Протестная акция пройдет в гайд-парке в пойме реки Лососинка, а организованный сбор участников состоится на площади Кирова.

"Мы собираемся в субботу в 12.00 на площади Кирова и организованной колонной идем к пойме реки Лососинка, где пройдет митинг. Проводить митинг на площади мэрия нам не разрешила, так как у них возникла идея – в этот день и в этом месте начать ремонт площади", - рассказал депутат Законодательного собрания Карелии, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

Как ранее сообщалось, 28 июля Карелия присоединится к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста. КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Коммунисты объявили 28 июля днем Всероссийской акции протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона" и в поддержку всенародного референдума.

Митинги против пенсионной реформы проходят сейчас по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект о пенсионной реформе. За инициативу кабинета министров проголосовала фракция "Единой России" за исключением одного депутата. Остальные партии выступили против.

Первая акция протеста состоялась 7 июля на Студенческом бульваре и оказалась самой массовой за последние годы – в ней приняло участие около тысячи человек.

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