Любопытный заяц составил компанию ремонтной бригаде заповедника на севере Карелии (ФОТО)

Сотрудники костомукшского заповедника сфотографировали зайца, который прибежал посмотреть, как идут летние ремонтные работы.

В паблике заповедника «Костомукшский» выложили фотографии любопытного зайца.



«Лето – время, когда есть возможность улучшить инфраструктуру туристических маршрутов: обновить мостики, проложить новые деревянные настилы через болота, - говорится в сообщении. - Любопытные уши тут как тут. Все обсмотрели, результатами остались довольны, дали себя сфотографировать и только после этого ускакали в лес».





Напомним, ранее мы сообщали о том, что в национальном парке на севере Карелии туристов призвали быть внимательными из-за рыси.