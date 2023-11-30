Маленькая девочка попала в больницу после ДТП на набережной Варкауса в Петрозаводске

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали подробности дневного ДТП.
По предварительным данным городской ГИБДД, 1 декабря, в 13.47, на набережной Варкауса 52-летняя водитель автомобиля Ford Kuga сбила ребенка.
12-летняя девочка перебегала нерегулируемый пешеходный переход в районе перекрестка с улицей Мурманская.
В результате маленькая петрозаводчанка госпитализирована в ДРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Момент ДТП зафиксировала одна из видеокамер компании «Ситилинк».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание