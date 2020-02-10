Обновите гардероб в отделе SELA в ТРЦ "Тетрис"

SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.

В самом начале своего пути магазины одежды SELA привлекали покупателей своим европейским подходом, яркой одеждой, интересными стилистическими решениями.



Компании полностью пересмотрели айдентику бренда и его ДНК. Теперь это SELA Moms & Monsters – лайфстайл бренд для мам и их детей. Новый имидж SELA – это реальная жизнь современной мамы и её озорных "монстриков".

Обновить гардероб трендов детской и взрослой моды вы можете в отделе SELA, который расположен на втором этаже ТРЦ "Тетрис".

Ознакомиться с товаром и узнать об отделе больше можно здесь.

На правах рекламы