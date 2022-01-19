Масштабная вырубка леса прошла на Старой Кукковке в Петрозаводске (ФОТО)

Рабочие снесли деревья на месте предполагаемого строительства детского сада, который планируется возвести на Старой Кукковке.

Сегодня в Петрозаводске был произведен снос деревьев в лесном массиве Старой Кукковки. Вырубка насаждений произошла в районе улицы Котовского.

Летом 2021 года власти Петрозаводска заявляли о намерении построить в районе улицы Чехова детский сад. «На площадке придется вырубить небольшой участок леса», — заявлял мэр карельской столицы Владимир Любарский.

Фактически забором была обнесена значительная территория вдоль жилых домов, примыкающих к лесу. Затем на участке были снесены деревья.

17 января Владимир Любарский заявил в соцсети, что строительство детского сада на Старой Кукковке ведет АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Детский сад на Старой Кукковке строится по типовому проекту. Он рассчитан на 300 мест. В нем планируется открыть 12 групп, музыкальный и спортивный залы, пищеблок и административные кабинеты. Судя по опубликованному ранее изображению фасада, здание должно быть трехэтажным.