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Масштабная вырубка леса прошла на Старой Кукковке в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
13:28, 20 Января 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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Рабочие снесли деревья на месте предполагаемого строительства детского сада, который планируется возвести на Старой Кукковке.

Сегодня в Петрозаводске был произведен снос деревьев в лесном массиве Старой Кукковки. Вырубка насаждений произошла в районе улицы Котовского.

Летом 2021 года власти Петрозаводска заявляли о намерении построить в районе улицы Чехова детский сад. «На площадке придется вырубить небольшой участок леса», — заявлял мэр карельской столицы Владимир Любарский.

Фактически забором была обнесена значительная территория вдоль жилых домов, примыкающих к лесу. Затем на участке были снесены деревья.

17 января Владимир Любарский заявил в соцсети, что строительство детского сада на Старой Кукковке ведет  АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Детский сад на Старой Кукковке строится по типовому проекту. Он рассчитан на 300 мест. В нем планируется открыть 12 групп, музыкальный и спортивный залы, пищеблок и административные кабинеты. Судя по опубликованному ранее изображению фасада, здание должно быть трехэтажным.

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Комментарии

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Сергей
2022-01-20 14:51:16
Что то там много нарубили , явно не для садика лес вырубили . Что то еще мутят .
горский еврей
2022-01-20 14:36:39
Детский сад, просто для отвода глаз. Масштабно вырубленный лес, можно толкнуть подороже, чем этот виртуальный садик, стройка которого заморозится, рано или поздно.
кир
2022-01-20 14:30:30
Простые люди поддерживают строительство детского сада. Всё лучшее детям.)))
Изя
2022-01-20 14:01:52
Вредители и барыги ))) :)
David.
2022-01-20 13:50:47
Опять безоговорочно КСМ...
Hoвый
2022-01-20 13:44:59
Там нет краснокнижных лишайников
Гость
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