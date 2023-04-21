Медики рассказали о состоянии жителя Петрозаводска, прыгнувшего в Лососинку с моста

В Минздраве Карелии сообщили, в каком состоянии находится мужчина, прыгнувший в воду с моста на улице Антикайнена.
Как «Столице на Онего» сообщили в региональном Минздраве, петрозаводчанин находится в реанимации БСМП. Состояние оценивается как тяжелое, но мужчина находится в сознании.
Напомним, 6 июля, в 20:26, спасатели приехали на улицу Антикайнена доставать из Лососинки мужчину, который прыгнул в воду с моста.
После операции по спасению петрозаводчанина осмотрели медики.
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