Спасатели Петрозаводска достали из Лососинки мужчину, который прыгнул в воду с моста

Вечером 6 июля сотрудники МЧС Карелии выезжали на помощь к мосту на улице Антикайнена.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС республики, 6 июля, в 20:26, спасатели приехали на улицу Антикайнена доставать из Лососинки мужчину.



После операции по спасению петрозаводчанина осмотрели медики.



Наши коллеги из «МК в Карелии» добавили, что горожанин сам прыгнул в воду с моста.