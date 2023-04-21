Медведь разорил кладбище в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

В одном из городов Мурманской области на кладбище зашел медведь, пишет местная пресса.
В мурманском городе Кировск на местное кладбище зашел медведь и начал «хозяйничать», пишет издание «Хибины».
Животное раскидало венки и цветы, а также повалило несколько плит на могилах.
Как сообщается, медведь приходит на кладбище в поисках еды. Посетителям напоминают об осторожности.
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