Медведь разорил кладбище в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

В одном из городов Мурманской области на кладбище зашел медведь, пишет местная пресса.

В мурманском городе Кировск на местное кладбище зашел медведь и начал «хозяйничать», пишет издание «Хибины».



Животное раскидало венки и цветы, а также повалило несколько плит на могилах.



Как сообщается, медведь приходит на кладбище в поисках еды. Посетителям напоминают об осторожности.









