Микрофинансовую организацию в Карелии наказали за нарушения при взыскании денег с должника

Служба судебных приставов Карелии привлекла к ответственности микрофинансовую организацию, которая наняла коллекторов для взыскания долгов, но не предупредила об этом должника.

Как пояснили в УФССП Карелии, фирма по закону должна была уведомить должника, что с ним будут разбираться коллекторы. Такое уведомление направляется по почте заказным письмом. Кроме того, информация о привлечении коллекторов должна быть внесена Единый федеральный реестр юридически значимых сведений.

Ничего этого компания не сделала, поэтому ее привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.