Геннадий Сараев требует наказать авторов видео с избиением девочки в Пудоже

Детский омбудсмен Карелии считает, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто запечатлел и выложил в Сеть пудожский инцидент с подростками.

По мнению Уполномоченного по защите детей в Карелии Геннадия Сараева, «выкладывание любого видео в интернет связано не с попыткой решить вопрос, а с попыткой увеличить просмотры, привлечь внимание и создать некое общественное мнение, суд Линча, общественное бичевание». Об этом детский омбудсмен заявил, комментируя в Законодательном собрании республики инцидент в Пудоже, где школьницы избили свою сверстницу, а видео избиения попало в соцсеть, пишет «МК в Карелии».

«Сегодня реально те дети, которые и пострадавшие, и нападавшие, подвергаются травле. Их выставили напоказ, в них тычут пальцем, их обсуждают. Здесь оставлен цифровой след. Тот, кто это сделал, тоже должен понести наказание», - цитирует издание Геннадия Сараева.

Ранее сообщалось, что видео избиения девочки-подростка в Пудоже изначально попало в полицию.