Минпромторг Карелии: торговые сети установили отрицательную наценку на куриные яйца

Как сообщается, необходимый продукт есть во всех магазинах республики.

Накануне новогодних праздников многих жителей Карелии по-прежнему беспокоит достаточно высокая цена на яйца — настолько, что их упоминают даже в списке покупок, о которых они больше всего жалеют.

Еще осенью цена за десяток яиц преодолела отметку в 100 рублей. А в декабре упаковка куриных яиц достигла новости 150 рублей.

«Столица на Онего» обратилась Минпромторг Карелии с вопросом, не увеличится ли цена на куриные яйца в ближайшее время и не грозит ли региону дефицит этого продукта.

Как сообщили в Минпромторге республики, несмотря на рост закупочных цен на куриное яйцо, федеральные торговые сети установили отрицательную наценку на данную категорию товара и обеспечили его нахождение во всех магазинах.

Крупная региональная сеть установила минимальную наценку на куриные яйца и обеспечила их наличие в розничной продаже.

Напомним, данный продукт серьезно подорожал во всей стране. В России антимонопольная служба возбудила 4 дела в отношении производителей куриных яиц. Ранее власти Карелии объяснили причины подорожания яиц.