«Яйца по 150», — стало известно, о чем жалеют жители Петрозаводска

Опрос выявил самые неудачные покупки горожан.

Результаты нового исследования опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

Опрос, в котором приняли участие экономически активные жители Петрозаводска, показал, что каждый третий горожанин в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (32%).

Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) оказались недовольны 15% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия». По 11% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха).

Среди респрондентов 6% назвали неудачными покупки продуктов питания («Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «150-ая чашка кофе»), 4% горожан сочли бесполезными парфюмерию и косметику.

О тратах на автомобиль, украшения и телевизор пожалели по 3% опрошенных. Другими неудачными приобретениями горожане сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

Мужчины чаще женщин оказались недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.

Напомним, в Минсельхозе рассказали, когда в России подешевеют яйца.