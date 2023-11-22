Власти Карелии объяснили резкое повышение цен на куриные яйца

В Минпромторге республики прокомментировали повышение розничных цен на яйца в регионе.

В министерстве промышленности и торговли Карелии прокомментировали ситуацию с ценами на яйца, которые серьезно выросли за последнее время. Обращения жителей республики по этому поводу поступали в Минпромторг.

«В Республике Карелия отсутствует собственное производство куриных яиц. Данный продукт ввозится на территорию региона из других субъектов Российской Федерации. Вместе с тем рост стоимости на куриные яйца произошел в целом по стране. На это повлияли различные факторы, в том числе: увеличившаяся нагрузка на крупных производителей яиц из-за вспышек птичьего гриппа, удорожание логистики и ремонта оборудования, вызванные снижением курса рубля летом и осенью, увеличение стоимости топлива и ресурсов, используемых в птицеводстве», — объяснили ситуацию в Министерстве.

Впрочем, как уточнили в Минпромторге, Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку крупнейших производителей на предмет сговора, а Правительство России прорабатывает механизм стабилизации цен, в том числе за счет импорта яиц из дружественных стран.