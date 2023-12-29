Минстрой: новогодние праздники в Карелии проходят без серьезных аварий

Возникающие аварийные ситуации устраняют в максимально короткие сроки.

Несмотря на сильные морозы, новогодние праздники в Карелии проходят на сегодня без серьезных аварий. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявил министр строительства

республики Виктор Россыпнов.



Возникающие аварийные ситуации специалисты устраняют в максимально короткие сроки. Так, отключение электроэнергии, которое произошло сегодня ночью в нескольких населенных пунктах Лахденпохского района, было кратковременным – менее двух часов. Подачу электричества энергетики восстановили ранним утром.



Министр также прокомментировал пожар, случившийся накануне в Сортавале. По словам Россыпнова, он произошел в квартире, уже больше года отключенной от электроэнергии за

неуплату.



Все поступающие от жителей республики обращения о проблемах на внутридомовых сетях сразу берутся в работу, этим Минстрой занимается совместно с Госкомитетом по строительному и жилищному надзору и местными властями. Все аварийные службы работают в режиме повышенной

готовности. Телефоны оперативных служб для районов Карелии можно найти здесь.