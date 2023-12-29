Энергетики вернули свет в несколько поселков в карельском Приладожье

Рано утром 2 января произошло аварийное отключение света в трех поселениях Лахденпохского района.

Как на своей странице в соцсети рассказала глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова, 2 числа из-за аварии без электричества остались несколько поселков в Хийтольском, Элисенваарском и Куркиекском поселениях.



«Спасибо энергетикам, что несмотря на мороз и ночное время, аварии ликвидированы в короткие сроки. И ребятам с пожарной части, которые подставили свое плечо, огромная благодарность», — написала чиновник.



По ее словам, сейчас без отключения потребителей идет ремонт высоковольтной линии Ласанен — Липпола.



Также ремонтные работы ведутся на водопроводе в поселке Ласанен. Из-за ночного отключения электричества в Куркиеки были снижены параметры в котельной, в настоящее время все восстанавливается, заключила Жесткова.



Напомним, это не первые отключения в районе за последнее время.



27 декабря без света остались две школы, часть поселений Лахденпохского района и сама Лахденпохья.





