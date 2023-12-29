Три крупных поселка в Приладожье Карелии остались без света из-за аварии

Рано утром 2 января произошло аварийное отключение света в трех поселениях Лахденпохского района.
Как в социальной сети сообщили районные власти, рано утром произошло аварийное отключение света в трех поселениях района - в Элисенваара, Куркиёки и Хийтола.
Аварийная бригада энергетиков выехала для устранения аварии. Напомним, это не первые отключения в районе за последнее время.
27 декабря без света остались две школы, часть поселений Лахденпохского района и сама Лахденпохья.
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