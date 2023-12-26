Две школы, часть поселений и город остались без света на юге Карелии

В Лахденпохском районе Карелии снова возникли проблемы с электроснабжением.

В среду, 27 декабря, в Лахденпохском районе Прионежская сетевая компания отключила две электролинии, сообщили местные власти.



Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района, электричество отключили в 6.30 утра. Так, были отключены некоторые сельские поселения и частично город.



Без электроснабжения оказались два учебных учреждения – Элисенваарская и Мийнальская школы. Образовательный процесс в обеих школах был организован в дистанционном формате.



По словам главного инженера производственного отделения «ЗКЭС» Александра Кирьянова, к 9.00 часам были подключены к электроснабжению посёлки Элисенваара и Вялимяки.



Энергетики продолжают устранять аварии в посёлках Сикопохья, Райвио и Яккима.



Устранением аварии на сетях электроснабжения в Костамоярви занимается аварийная бригада РЖД.