Минтранс Карелии: Размытую дорогу к дачным кооперативам отремонтируют по временной схеме

Дорогу к СНТ «Нигишламбское», «Эскулап», «Волна, «Нефтяник», «Тепличный-1» отремонтируют к полуночи.

Дорогу к дачным кооперативам, которые из-за размытия полотна оказались отрезанными от мира, отремонтируют по временной схеме сегодня к полуночи. Об этом Центру управления регионом Республики Карелия сообщили в региональном Минтрансе. Основательный ремонт – требуется замена трубы – будет произведен позже.

– Был проведен осмотр дороги к СНТ, где произошло размытие дороги. Для восстановления проезда к СНТ «Нигишламбское», «Эскулап», «Волна, «Нефтяник», «Тепличный-1» в месте размыва автодороги будет устроена фильтрующая насыпь из камня укладкой слоя покрытия по ней из песчано-гравийной смеси. Проезд планируется обеспечить в срок до 24.00 14 мая, – сообщили в Минтрансе Карелии.

Напомним, дачные кооперативы оказались отрезанными от трассы ночью из-за обильных дождей, которые шли в течении суток. Подтопление произошло также в кооперативе «Эскулап», который находится на 14-м км автодороги Петрозаводск – Лососинное. Там тоже грунтовую дорогу размыло ночью.