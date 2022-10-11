Молодой житель Карелии лишился крупной суммы, купив билет на несуществующий спектакль

Кондопожанин воспользовался указанной в рекламе постановки ссылкой и ввел реквизиты банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 22-летнего гражданина. Молодой мужчина рассказал, что в интернете увидел рекламу спектакля, который должен пройти в известном республиканском театре.



Он решил заказать билет и воспользовался указанной в анонсе ссылкой, где ввел реквизиты банковской карты. Со счета кондопожанина несанкционированно списали более 30 тысяч рублей. Примечательно, что спектакля с таким названием нет в репертуаре ни одного карельского творческого объединения.



Другая потерпевшая, 56-летняя жительница Петрозаводска, обратилась в полицию после того, как у неё обманным путем похитили более 1,3 млн рублей. Мошенники применили распространенную схему обмана, позвонив женщине под видом работников банка и правоохранителей.



Она узнала, что на её имя кто-то незаконно оформил кредит, и попыталась отменить эту операцию. Так, под руководством собеседников петрозаводчанка отправилась в банк и оформила на себя кредит в той же сумме. Затем перевела все деньги, в том числе и личные накопления, якобы на «резервный» счет. И лишилась всех сбережений.

От преступных действий пострадал и 35-летний житель столицы Карелии. Мужчина разместил в социальной сети объявление о том, что потерял свой телефон.



Вскоре с ним связался незнакомец, который сообщил, что нашел гаджет и готов его вернуть за вознаграждение. Петрозаводчанин перевел на его счет пять тысяч рублей. На этом их общение закончилось.

По всем фактам мошенничеств проводятся проверки.