Молодой житель Петрозаводска нанес смертельный удар в спину собутыльнику

В Петрозаводске будут судить 25-летнего мужчину, который ударил собутыльника в спину ножом и убил, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, в ночь на 6 декабря 2022 года в квартире жилого дома по улице Чернышевского в Петрозаводске двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время возникшего словесного конфликта 25-летний петрозаводчанин схватил кухонный нож и ударил собутыльника в спину. От полученного ранения пострадавший умер.

В ходе предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. На допросе у следователя свою вину признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.