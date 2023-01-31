Молодой житель Петрозаводска нанес смертельный удар в спину собутыльнику

В Петрозаводске будут судить 25-летнего мужчину, который ударил собутыльника в спину ножом и убил, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствием установлено, в ночь на 6 декабря 2022 года в квартире жилого дома по улице Чернышевского в Петрозаводске двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время возникшего словесного конфликта 25-летний петрозаводчанин схватил кухонный нож и ударил собутыльника в спину. От полученного ранения пострадавший умер.
В ходе предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. На допросе у следователя свою вину признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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