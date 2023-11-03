Монах Анастасий запечатлел рыжую плутовку острова Валаам

Лисица с удовольствием позировала автору фото.

Как говорится в сообщении паблика «Весь Петрозаводск | Карелия», один из братьев Валаамской обители сфотографировал лесную гостью. Лисицу в сообществе прозвали «рыжей плутовкой острова Валаам».







Напомним, ранее мы сообщали о том, что фотограф из Петрозаводска Александр Пауков опубликовал на своей странице в соцсети снимки лисицы, встреченной им в одном из парков в самом центре карельской столицы.