Реклама

Стало известно, как благоустроят дворы в новом жилом комплексе «Флотилия»
13.06.2023 16:13
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Мошенник убедил жителя Карелии купить дорогой смартфон и лишил жертву 900 тыс. рублей

Новости. Криминал
12:17, 14 Июня 2023
фото: © муром24.рф

Новости партнеров

Полиция Костомукши расследует уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник в полицию Костомукши поступило заявление о мошенничестве от 46-летнего жителя города.

Утром мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Костомукшанин узнал, что ему одобрили кредитную заявку, которую он не подавал. При этом, сообщил неизвестный, деньги переведут поручителю, который проживает в другом регионе.

Костомукшанин  не понял, о ком идет речь, и попросил отменить операцию. Но для этого потребовалось выполнить ряд действий.

В первую очередь, по указанию собеседника мужчина попытался установить на телефон специальное приложение, но сделать это не удалось. Тогда он отправился в магазин и купил новый, более современный гаджет.

Затем он самостоятельно оформил в банке кредит и через приложение перевел все деньги на «безопасный» счет. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.06.2023, 17:20
Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен
12.06.2023, 11:00
Пенсии в России проиндексируют два раза за один год
13.06.2023, 10:05
Синоптики рассказали, на сколько в Карелии задержится тепло
08.06.2023, 12:36
Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии
13.06.2023, 20:21
Страшная авария под Петрозаводском унесла жизнь пассажира отечественной машины
07.06.2023, 07:25
В Финляндии рассказали, сколько теперь стоит автостраховка для россиян, въезжающих в Евросоюз

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.