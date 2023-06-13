Мошенник убедил жителя Карелии купить дорогой смартфон и лишил жертву 900 тыс. рублей

Полиция Костомукши расследует уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник в полицию Костомукши поступило заявление о мошенничестве от 46-летнего жителя города.



Утром мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Костомукшанин узнал, что ему одобрили кредитную заявку, которую он не подавал. При этом, сообщил неизвестный, деньги переведут поручителю, который проживает в другом регионе.



Костомукшанин не понял, о ком идет речь, и попросил отменить операцию. Но для этого потребовалось выполнить ряд действий.

В первую очередь, по указанию собеседника мужчина попытался установить на телефон специальное приложение, но сделать это не удалось. Тогда он отправился в магазин и купил новый, более современный гаджет.



Затем он самостоятельно оформил в банке кредит и через приложение перевел все деньги на «безопасный» счет. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.