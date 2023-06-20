Мотоциклист разбился в центре города горняков Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоциклиста зафиксировали в Костомукше камеры уличного видеонаблюдения.

Как сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», 20 июня, в 19:19, на улице Антикайнена в Костомукше произошло ДТП с участием мотоциклиста.



Мужчина не удержал мотоцикл на дороге и упал. Напомним, 11 июня, водитель мотоцикла на скорости упал вместе с пассажиром на трассе «Кола».



Мотоциклисты получили травмы, но от госпитализации отказались. Первое ДТП с участием мотоциклиста в этом сезоне в дорожной полиции зафиксировали 20 апреля в селе Заозерье Прионежского района.

На четвертом километре автодороги Соломенное Ялгуба-Суйсарь 21-летний водитель мотоцикла Irbis столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, который двигался задним ходом.

В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован.