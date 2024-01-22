Музей ИЗО Карелии предложил сфотографировать белочек и получить приз

Музей ИЗО Карелии позвал на выставку на особых условиях.

Музей изобразительных искусств Карелии предложил бесплатно посетить выставку.

Для этого надо сделать кадр с белочкой в зимнем лесу.

«В последние две недели работы выставки „Однажды в Белколесье или Путешествие на кончике хвоста“ хотим порадовать вас бесплатным посещением экспозиции,» — написали в официальном паблике музея.



Условия простые: необходимо выложить в комментариях к публикации фото белочек, сделанное во время зимних прогулок, сообщили в официальном паблике музея.



Три победителей будут определены по наибольшему числу лайков под комментарием с фотографией.

Каждый из победителей получит право бесплатного посещения выставки «Однажды в Белколесье или Путешествие на кончике хвоста» и памятные музейные сувениры, заверили в сети.



Итоги подведут 29 января в 15.00.