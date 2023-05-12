Мужчину с проникающим ранением в грудь после аварии доставили в больницу Петрозаводска

В ДТП на улице Пушкинская пострадали два человека.
О последствиях аварии, произошедшей в Петрозаводске на улице Пушкинская, рассказал в своем телеграм-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
По информации министра, автомобиль наехал на металлическое ограждение.
Пострадали двое мужчин. Первый, 1987 года рождения, поступил с сотрясением головного мозга.
Травма второго, 1972 года рождения, оказалась серьезнее — проникающий в грудную клетку металлический предмет.
Оба пострадавших были доставлены в БСМП.
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