Мужчину с проникающим ранением в грудь после аварии доставили в больницу Петрозаводска

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В ДТП на улице Пушкинская пострадали два человека.

О последствиях аварии, произошедшей в Петрозаводске на улице Пушкинская, рассказал в своем телеграм-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По информации министра, автомобиль наехал на металлическое ограждение.

Пострадали двое мужчин. Первый, 1987 года рождения, поступил с сотрясением головного мозга.

Травма второго, 1972 года рождения, оказалась серьезнее — проникающий в грудную клетку металлический предмет.

Оба пострадавших были доставлены в БСМП.