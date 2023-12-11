«Мы сразу вошли в игру», — ансамбль «Кантеле» снялся в шоу «Сто к одному»

То, как карельские артисты готовились к съемкам на федеральном канале, попало на видеозапись.
Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» вернулся из Москвы. Там творческий коллектив участвовал в федеральном шоу «Сто к одному.
В официальном паблике ансамбля участники ТВ-проекта поделились впечатлениями о съемках в телепередаче.
«Мы работали с настоящими профессионалами своего дела и сразу вошли в игру», — рассказал художественный руководитель ансамбля Александр Гореванов.
Команда «Кантеле» испытала множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений. После съемок участники передачи сфотографировались с ведущим программы Александром Акоповым.
Точная дата выхода шоу «Сто к одному» с участием ансамбля «Кантеле» остается в секрете.
Участники шоу предложили посмотреть видео, запечатлевшее подготовку к съемочному процессу.
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