«Мы сразу вошли в игру», — ансамбль «Кантеле» снялся в шоу «Сто к одному»

То, как карельские артисты готовились к съемкам на федеральном канале, попало на видеозапись.

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» вернулся из Москвы. Там творческий коллектив участвовал в федеральном шоу «Сто к одному.

В официальном паблике ансамбля участники ТВ-проекта поделились впечатлениями о съемках в телепередаче.

«Мы работали с настоящими профессионалами своего дела и сразу вошли в игру», — рассказал художественный руководитель ансамбля Александр Гореванов.



Команда «Кантеле» испытала множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений. После съемок участники передачи сфотографировались с ведущим программы Александром Акоповым.





Точная дата выхода шоу «Сто к одному» с участием ансамбля «Кантеле» остается в секрете.

Участники шоу предложили посмотреть видео, запечатлевшее подготовку к съемочному процессу.