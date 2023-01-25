Евангельский брейн-ринг объединил верующих Петрозаводска

В Петрозаводске прошла интеллектуальная игра на знание евангельских текстов.​

В духовно-просветительском центре во имя прп. Александра Свирского в Петрозаводске состоялся брейн-ринг на знание евангельских текстов.



Играли три команды по шесть человек. Состязание разбили на несколько раундов, каждый из которых отличался форматом, правилами и сложностью, говорится в сообщении паблика «Православие в Карелии».



«Например, нужно было вспомнить географию Палестины времен Иисуса Христа, восстановить последовательность совершаемых чудес, понять, что объединяет Иосифа, жену Понтия Пилата и волхвов, и даже указать, какой отрывок из Евангелия читала Соня Мармеладова Раскольникову», - сказано в сообщении.



Часть вопросов, на которые команды затруднялись дать ответ, передавали в зал, где каждый мог также зарабатывать очки.



В результате первое место разделили команды «Студенты» и «Солянка», а второе с небольшим отрывом заняла команда «Гадаринские отшельники».



Организатором мероприятия и автором вопросов выступил настоятель храма поселка Новая Вилга иерей Станислав Распутин.