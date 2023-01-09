В Карелии заключенные-интеллектуалы сразились в «брейн-ринг»

В Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске для осужденных, отбывающих наказание в учреждении, провели интеллектуальную игру «Брейн-ринг», сообщили в УФСИН по Карелии.

Состязание, являющее аналогом популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?», посвятили главному зимнему празднику. Участникам необходимо было проявить себя в 5 турах, правильно ответив на все вопросы, связанные с Новым годом. Например, какая страна первой начинает отмечать его, как звали главного героя кинокомедии «Ирония судьбы, или с легким паром», как называется боязнь снега и другие.

В интеллектуальной игре соревновались 4 команды. Победителям вручили дипломы.

Как отметили в УФСИН по Карелии, воспитательная работа в РБ-2 ведется на постоянной основе и включает в себя не только такие мероприятия, но и концерты, спортивные соревнования, викторины, а также различные ведомственные конкурсы.

Ранее заключенные в Карелии слепили елочку и кролика.