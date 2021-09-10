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На банкротстве ОАО «Кондопога» два конкурсных управляющих заработали более 40,5 млн рублей

Новости. Общество
14:17, 14 Сентября 2021
фото: © Артем Геодакян / ТАСС, архив

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Арбитражный суд Карелии назвал размер вознаграждения двум конкурсным управляющим, которые проводили процедуры продажи имущества обанкроченного ОАО «Кондопога».

Об этом говорится в решении суда по иску одного из конкурсных управляющих Андрея Шутилова.

Порядок расчёта процентов по вознаграждению конкурсным управляющим определён в законе о банкротстве. Сумма зависит от размера выплат, которые получили кредиторы предприятия за счет продажи его имущества.

В судебном решении указано, что кредиторам ОАО «Кондопога» было выплачено в общей сложности более 1,1 млрд рублей.  Исходя из этой суммы и начисленных процентов размер вознаграждения Андрею Шутилову составил 27,4 млн рублей, а второму конкурсному управляющему Олесе Шестаковой — 13,2 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на базе ОАО «Кондопога» было создано АО «Кондопожский ЦБК», которое взяло на себя обязательства по дальнейшей производственной деятельности комбината.

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Комментарии

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Горожанин
2021-09-14 14:46:44
Вот это профессия! Не надо производить ни целлюлозу, ни бумагу, зато заработки какие!
Гость
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