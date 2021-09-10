На банкротстве ОАО «Кондопога» два конкурсных управляющих заработали более 40,5 млн рублей

Арбитражный суд Карелии назвал размер вознаграждения двум конкурсным управляющим, которые проводили процедуры продажи имущества обанкроченного ОАО «Кондопога».

Об этом говорится в решении суда по иску одного из конкурсных управляющих Андрея Шутилова.

Порядок расчёта процентов по вознаграждению конкурсным управляющим определён в законе о банкротстве. Сумма зависит от размера выплат, которые получили кредиторы предприятия за счет продажи его имущества.

В судебном решении указано, что кредиторам ОАО «Кондопога» было выплачено в общей сложности более 1,1 млрд рублей. Исходя из этой суммы и начисленных процентов размер вознаграждения Андрею Шутилову составил 27,4 млн рублей, а второму конкурсному управляющему Олесе Шестаковой — 13,2 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на базе ОАО «Кондопога» было создано АО «Кондопожский ЦБК», которое взяло на себя обязательства по дальнейшей производственной деятельности комбината.