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Полмиллиона рублей обещают за информацию о поджигателях лесозавода в Карелии

Новости. Общество
17:04, 23 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии, архив

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Карельская полиция продолжает розыск причастных к поджогу лесозавода в Лоухском районе и готова оплатить информацию о них, сообщили в МВД республики.

Полиция Карелии разыскивает лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе. В ночь на 23 ноября 2019 года неизвестные подожгли предприятие и скрылись с места преступления. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 8142 715 420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 000 рублей.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Лоухском районе неизвестные подожгли лесозаготовительное предприятие «Финтек», строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы. В результате пожара на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

В марте 2021 года полиция уже обращалась с просьбой о помощи в розыске причастных к поджогу лиц.

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