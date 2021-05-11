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Полиция обещает полмиллиона тем, кто найдет поджигателей лесозавода «Финтек» в Карелии

Новости. Общество
16:03, 12 Мая 2021
фото: © скриншот видео очевидца
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МВД по Республике Карелия ведет розыск лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы.

По информации правоохранителей, преступление было совершено в ночь на 23 ноября 2019 года. Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения имущества путем поджога.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7911-427-22-11, +7981-405-54-36 или 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Лоухском районе создавалось новое предприятие "Финтек", и практически, когда нужно было его уже принимать, оно сгорело.

В результате пожара, который произошел в конце ноября, на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей. По факту пожара возбуждено уголовное дело, а в качестве версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог.

Отметим также, что ООО "НПО "Финтек" пользовалось особым расположением республиканских и федеральных властей. Проект компании по созданию на севере Карелии производства лесоматериалов, строганого погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года.

В то же время на протяжении нескольких лет ООО "НПО "Финтек" являлось одним из крупнейших должников по оплате пользования лесным фондом республики. По данным карельского Минприроды, к началу ноября задолженность компании по лесным платежам достигла почти 15 миллионов рублей.

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Комментарии

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Вася
2021-05-12 17:08:50
Оно само.
врунофф
2021-05-12 16:34:43
Это примерно зарплата пяти тамошних оперов за месяц.
Изя
2021-05-12 16:33:33
Не власти хоть сами сожгли ?? А то выйдут на себя ???))
Гость
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