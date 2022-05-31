Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит поддаваться ажиотажу и покупать падающие доллары — советы эксперта из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».

В кризис большинство жителей нашей страны привыкло считать каждый рубль и затягивать пояса. Новый гость рубрики «Уроки выживания», автор книги о финансовом самообразовании Анна Крик уверена, что это путь в никуда. Эксперт рассказала, почему копить и экономить это ни одно и то же, как создать подушку безопасности при обычной зарплате.

— Весной, когда люди бросились покупать сахар и гречку, сработал паттерн поведения. Это память предков. У нас в генах блокадный Ленинград и 90-е. Мысль о том, что нужно делать запасы, находится на уровне подсознания. Прибавьте к этому информационный фон, тревожные сообщения в СМИ, и мы получаем ажиотажный спрос, в основе которого — эмоции. Это, как правило, касается людей с низким финансовым достатком, когда важно, есть ли что завтра приготовить на обед. В чем недальновидность такого подхода? Товар всегда будет стоить столько, за сколько его можно купить. Вы приобрели сегодня 10 килограммов гречи. Задайте себе вопрос: сколько гречи я ем по факту в месяц, — и посчитайте ваши расходы. То же самое с покупкой валюты. На эмоциях люди покупали доллары за 100, а сегодня продают по 50 руб.

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