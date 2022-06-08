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«Тело говорит — посмотри на меня, хватит думать о чем-то другом»

Новости. Общество
12:44, 01 Июля 2022
фото: © Perfect Wave / shutterstock

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Специалист по телесным практикам в Карелии рассказала, как правильно заниматься собой, чтобы ничего не болело.

Татьяна Третякевич 20 лет проработала в медицине, была санитаром, медицинской сестрой, провизором, массажистом такой опыт помогает ей в проведении телесных практик.

По ее словам, у людей всегда есть проблемы с телом, но сейчас другое поколение. И если наши родители, по сути, ничего кроме работы не видели, то сейчас гаджеты освободили это время. Появилось больше возможностей, чтобы учиться, узнавать новое, появился запрос изучать себя. Люди видят, что, когда чувствуют свое тело, здоровье улучшается.

«Человек рассказывает о себе — что он делает дома, на работе, какие у него движения, позы, чем болел с детства, а по его состоянию сразу видно, что у него внутри. Плечи, локти, колени, спина говорят о нас больше, чем слова. Если что-то болит — это не проблема, это следствие. Тело говорит — посмотри на меня, хватит думать о чем-то другом. У меня здесь болит. Иногда человеку нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь, через боль соединять голову с телом. Люди вроде бы знают об этом, но не все готовы услышать. Есть те, кто ищет волшебную таблетку. А надо видеть причину», — сказала Татьяна Третякевич.

Читайте в интервью практические советы, как помочь себе через тело.

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