На севере Карелии иномарка попала под грузовик – госпитализированы три человека

В Сегежском районе водитель иномарки выехал на «встречку» и попал под грузовик, пострадали все, кто был в легковом автомобиле, сообщил в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 30 января, в 22.00 в Сегежском районе, на 3 км автодороги Р-21 «Кола» — Костомукша произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

Водитель автомобиля Opel Zafira допустил занос транспортного средства и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным грузовиком MAN.

В результате ДТП пострадал 43-летний водитель Opel и его пассажиры, мужчины 32 и 33 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, которая позволяет контролировать дорожную обстановку.