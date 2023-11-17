На севере Карелии развернули пункт обогрева для мигрантов с Ближнего Востока

Глава Костомукши рассказал о ситуации с наплывом мигрантов к границе.

Глава Костомукши Сергей Новгородов прокомментировал ситуацию с мигрантами, находящимися на территории городского округа.

По словам мэра, несмотря на то, что в Костомукшу хлынул большой поток мигрантов из-за того, что крупнейшие пункты пропуска на юге оказались закрыты, ситуация находится под контролем местных властей.

"На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии", - уточнил Сергей Новгородов.

О дальнейшей ситуации глава Костомукши обещал сообщать дополнительно.

Напомним, накануне появилось видео того, как в Финляндии встречают нелегальных мигрантов, прорвавшихся к границе.