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На севере Карелии развернули пункт обогрева для мигрантов с Ближнего Востока

Новости. Общество
06:40, 20 Ноября 2023
фото: Сергей Новгородов / ВК

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Глава Костомукши рассказал о ситуации с наплывом мигрантов к границе.

Глава Костомукши Сергей Новгородов прокомментировал ситуацию с мигрантами, находящимися на территории городского округа.

По словам мэра, несмотря на то, что в Костомукшу  хлынул большой поток мигрантов из-за того, что крупнейшие пункты пропуска на юге оказались закрыты, ситуация находится под контролем местных властей.

"На сегодняшний день в месте проведения проверки документов развернут пункт обогрева людей. Все ответственные ведомства работают в полном взаимодействии", - уточнил Сергей Новгородов. 

О дальнейшей ситуации глава Костомукши обещал сообщать дополнительно.

Напомним, накануне появилось видео того, как в Финляндии встречают нелегальных мигрантов, прорвавшихся к границе.

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