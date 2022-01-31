Начальник полиции Петрозаводска похвалил сотрудников ППС, быстро поймавших похитителя сигарет и пива

В Петрозаводске злоумышленник с приметной татуировкой на руке пошел на дело и потерпел фиаско, сообщили в МВД Карелии.

В одном из магазинов микрорайона Голиковка был совершен грабеж — злоумышленник похитил сигареты и 4 бутылки пива.

Дежурная часть полиции по Петрозаводску передала информацию о происшествии экипажу автопатруля патрульно-постовой службы полиции.

Полицейские приехали на место преступления. Опросив очевидцев, они передали по радиостанции ориентировку на совершившего хищение. Среди прочих была примета — татуировка на правой руке. По данным полиции похожее тату имелось у ранее судимого за аналогичные преступления мужчины, проживающего неподалеку.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого по месту жительства. Там же полицейские изъяли похищенное из торговой точки. В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и проявленную инициативу сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции поощрены начальником полиции Петрозаводска.