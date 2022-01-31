Недостаток рабочей силы глава Карелии назвал главной проблемой экономики в ближайшие годы

Сокращение трудовых ресурсов станет главной проблемой экономики Карелии и каждого муниципального образования республики в ближайшие 3-4 года.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«В ближайшие годы главной проблемой каждого района в плане развития экономики будет являться нехватка трудовых ресурсов. Это главная проблема, с которой столкнется экономика республики, в целом, и по каждому району… Надо и лес заготавливать, и камень, и, конечно, туризм, и те же самые перерабатывающие предприятия — это все надо обеспечивать трудовыми ресурсами», — сказал губернатор.

По его мнению, чтобы не допустить сокращения трудовых ресурсов, руководители муниципальных образований должны принять меры для сохранения населения на своих территориях.