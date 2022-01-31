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Недостаток рабочей силы глава Карелии назвал главной проблемой экономики в ближайшие годы

Новости. Экономика
11:55, 01 Февраля 2022
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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Сокращение трудовых ресурсов станет главной проблемой экономики Карелии и каждого муниципального образования республики в ближайшие 3-4 года.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«В ближайшие годы главной проблемой каждого района в плане развития экономики будет являться нехватка трудовых ресурсов. Это главная проблема, с которой столкнется экономика республики, в целом, и по каждому району… Надо и лес заготавливать, и камень, и, конечно, туризм, и те же самые перерабатывающие предприятия — это все надо обеспечивать трудовыми ресурсами», — сказал губернатор.

По его мнению, чтобы не допустить сокращения трудовых ресурсов, руководители муниципальных образований должны принять меры для сохранения населения на своих территориях.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-01 12:17:23
Работать некому - все блогеры и фотографы на свадьбах.
бюджет
2022-02-01 12:11:27
Главная проблема экономики всей России - это низкие зарплаты и пенсии.
Неизвестно
2022-02-01 12:07:07
вы на предлагаемые зарплаты давно смотрели? как можно жить на 30 тысяч в месяц сейчас??? а если есть семья?
Гость
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