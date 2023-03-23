Спад промышленного производства в Карелии продолжается

Промышленное производство в Карелии за январь-февраль 2023 года сократилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, спад достиг 7,9%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха производство сократилось на 7,8%, а в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 11,6%.

Вместе с тем, за январь-февраль выросла добыча полезных ископаемых – на 0,7%. За исключением металлических руд добыча прочих ископаемых увеличилась на 23,6%.

Спад промышленного производства в 2022 году составил 8,6%. Власти Карелии объясняют это сокращением экспорта из-за западных санкций.