Спад промышленного производства в Карелии продолжается

Промышленное производство в Карелии за январь-февраль 2023 года сократилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Карелиястат.
В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, спад достиг 7,9%.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха производство сократилось на 7,8%, а в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 11,6%.
Вместе с тем, за январь-февраль выросла добыча полезных ископаемых – на 0,7%. За исключением металлических руд добыча прочих ископаемых увеличилась на 23,6%.
Спад промышленного производства в 2022 году составил 8,6%. Власти Карелии объясняют это сокращением экспорта из-за западных санкций.
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