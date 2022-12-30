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Новогодние праздники в Петрозаводске завершит «Рождественский переполох»

Новости. Общество
14:30, 03 Января 2023
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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В субботу, 7 января, в Петрозаводске пройдет церемония закрытия новогодних мероприятий.

Как сообщили в мэрии карельской столицы, 7 января в 16.00 пройдет церемония закрытия новогодних мероприятий – «Рождественский переполох». На ней с концертными номерами выступят местные ансамбли и сольные артисты. Для зрителей сварят традиционный безалкогольный глинтвейн.

Напомним, до конца новогодних каникул на площади Кирова работает рождественская ярмарка. Здесь можно найти продукты, сувениры и другие товары местных производителей, поучаствовать в анимационной программе и мастер-классах.

На прилавках торговых рядов – карельское варенье, джемы, пастила, мед, орехи, сухофрукты, рыба и морепродукты, сувениры, пуховые платки, вязаные носки, рукавицы и другие изделия карельских мастеров, рассказали в пресс-службе городской мэрии. 

На площади работает мобильный каток и новогодние фотозоны.
Каждый день на площади проходят анимационные программы с участием сказочных персонажей, а в шатре карельской красавицы Марьяне на мастер-классах создают сувениры и елочные игрушки. 

Вся информация о запланированных событиях опубликована в группе городского дома культуры.

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