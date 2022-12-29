Жителей Петрозаводска на Рождественской ярмарке научат делать новогодние игрушки

В дни новогодних каникул на площади Кирова в Петрозаводске пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

В пятницу, 30 декабря, на площади Кирова стартовала серия праздничных мастер-классов. Творческие занятия будут проходить в большом шатре, резиденции карельской красавицы Марьяне, ежедневно до 8 января.



Участники мастер-классов изготовят елочные игрушки, новогодние и интерьерные украшения, маски и сувениры, сообщили в мэрии города.



Первым станет занятие по изготовлению сувенира-подвески «Котик, которого и здесь неплохо кормят». Мастер-класс пройдет 30 декабря, с 17.00 до 19.00.



Организаторы приглашают всех желающих, бесплатно и без ограничения возраста.



Кроме того, с 31 декабря по 6 января, с 12.00 до 14.00 на площади организуют ежедневные анимационные программы. Напомним, мастер-классы будут организованы на территории Рождественской ярмарки.