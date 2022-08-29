Новый карьер по добыче песка и гравия заработал в Карелии

Добыча песка и гравия началась в новом карьере, открытом в районе поселка Эссойла — этим занимается местное сельпо.

О запуске карьера сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, добыча песка и гравия стала новым направлением деятельности Эссойльского сельского потребительского общества.

«Ранее в Эссойле не было возможности легально приобретать песок для строительных целей и приходилось завозить его из Петрозаводска, что было очень дорого как для местных жителей, так и для организаций, которые осуществляют строительно-монтажные работы… Важно, что появилась возможность для сельпо диверсифицировать свою работу, повысить доходность сельского предприятия и оказывать дополнительную услугу жителям. Этот проект завершился хорошим результатом, и теперь жители района и близлежащих населенных пунктов получают доступный строительный материал, — сообщил Ермолаев.

По словам руководителя предприятия Дмитрия Михайлова, работа нового карьера значительно удешевит строительство в районе, так как покупателям не придется переплачивать за доставку из Петрозаводска. Кроме того, сельпо сможет увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места.